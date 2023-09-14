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Четыре игрока из резервной и молодежных команд Реала задержала полиция

Новости футбола Сегодня, 14:51
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Четыре игрока из резервной и молодежных команд Реал Фото: https://www.elconfidencial.com/

Этих игроков молодежной команды Реала задержала полиция, а четвертого допросила, сообщает El Confidencial.

Согласно информации, три игрока были взяты под стражу гражданской гвардией Испании в Лас-Пальмасе по подозрению в записи и распространении видео личной информации сексуального характера с несовершеннолетними. Сообщается, что эти видео распространялись в ВатсАп среди одноклубников.

Реал Мадрид тоже прокомментировал ситуацию. Они заявили, что четвертый игрок также дал заявление в полицию, в которой говорится, что игрок Кастильи и трое игроков Реал Мадрид С дали заявление Гражданской гвардии по поводу жалобы. Они добавили, что я только будет известна вся информация, клуб примет соответствующие меры.

Мать предполагаемой жертвы на прошлой неделе, 6 сентября, заявила об этом инциденте в полицию, что повлекло за собой расследование и аресты. Личности футболистов не указывают, однако сообщают, что в этой ситуации могут быть замешаны еще другие футболисты.

Добавим, что запись видео без согласия жертвы может караться лишением свободы от одного до четырех лет. Однако если потерпевший является несовершеннолетним лицом, то срок может увеличиться до двух-пяти лет.

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