Черногорская "Будучность" одержала победу в первом матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024

В первом матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 черногорская "Будучность" на выезде разгромила “Атлетик Клуб Эскальдес” из Андорры со счетом 3:0.

Клуб из Черногории добился победы в ½ финала предварительного раунда и вышел в финал.

Победу гостям принесли дубль Балши Секулича и гол Миомира Джуричковича.

В финале “Будучность” сыграет с победителем матча “Тре Пенне” (Сан-Марино) - “Брейдаблик” (Исландия).

“Атлетик Клуб Эскальдес” Андорра - ”Будучность" Черногория - 0:3 (0:2)

Голы: Секулич, 14 (с пенальти), Джуричкович, 21 - 0:2, Секулич, 61 - 0:3