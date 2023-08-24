EN EN NG NG
Главная Новости Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы

Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы

Новости футбола Сегодня, 14:19
Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского “Челси” Маурисио Почеттино сообщил, что украинский полузащитник команды Михаил Мудрик получил травму на тренировке и пропустит матч 3-го тура Английской Премьер-лиги против “Лутона” (25 августа).

“Мудрик получил небольшую травму. Он пропустит несколько дней и не сможет сыграть против ”Лутона". Мы разочарованы данным обстоятельством, так как он отыграл 45 минут в предыдущем матче с “Вест Хэм Юнайтед”. Мы надеется, что сможет помочь Михаилу играть на его уровне. Впрочем, его проблема не является серьезной. Нужно подождать несколько дней или неделю", - приводит слова Почеттино пресс-служба английского клуба.

22-летний Мудрик выступает за “Челси” с января 2023 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и может увеличиться еще на 30 миллионов евро за счет бонусов. Всего он провел за клуб из Лондона 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2031 года.

Мудрик с 2022 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола Сегодня, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 22 авг 2023, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола 21 авг 2023, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола 21 авг 2023, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:19 Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы Новости футбола Сегодня, 13:50 Анчелотти оценил шансы Реала купить Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:20 Барселона сообщила о травме одного из лидеров команды Новости футбола Сегодня, 13:00 Аль-Ахли опередил европейские топ-клубы в борьбе за талантливого испанца Новости футбола Сегодня, 12:45 Рома Моуринью близка к трансферу нападающего сборной Ирана Новости футбола Сегодня, 12:20 Челси объявил о переходе 18-летнего бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 11:55 Мохамед Салах хочет перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 11:25 Криштиану поедет в Таджикистан, Неймар - в Узбекистан: жеребьевка азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года