Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы

Главный тренер лондонского “Челси” Маурисио Почеттино сообщил, что украинский полузащитник команды Михаил Мудрик получил травму на тренировке и пропустит матч 3-го тура Английской Премьер-лиги против “Лутона” (25 августа).

“Мудрик получил небольшую травму. Он пропустит несколько дней и не сможет сыграть против ”Лутона". Мы разочарованы данным обстоятельством, так как он отыграл 45 минут в предыдущем матче с “Вест Хэм Юнайтед”. Мы надеется, что сможет помочь Михаилу играть на его уровне. Впрочем, его проблема не является серьезной. Нужно подождать несколько дней или неделю", - приводит слова Почеттино пресс-служба английского клуба.

22-летний Мудрик выступает за “Челси” с января 2023 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и может увеличиться еще на 30 миллионов евро за счет бонусов. Всего он провел за клуб из Лондона 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2031 года.

Мудрик с 2022 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.