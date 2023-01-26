"Челси" определился с ценой на Хавертца

Лондонский “Челси” может продать немецкого полузащитника Кая Хавертца в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 60 миллионов евро плюс бонусы. Хавбек может быть продан в случае не выхода “Челси” в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Хавертц провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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