Главная Новости Экс-форвард "Челси" высоко оценил перспективы Мудрика в АПЛ

Экс-форвард "Челси" высоко оценил перспективы Мудрика в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Бывший нападающий “Челси” Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением о переходе в лондонский клуб украинского полузащитника Михаила Мудрика.

“Арсенал” делал предложение по Мудрику, но когда вы пытаетесь кого-то купить, то клуб-продавец имеет право выставить свою цену. “Канониры” хотели купить Михаила, но не смогли выиграть конкуренцию за него у “Челси”.

Я уверен, что Мудрик будет радовать фанатов “Челси” своей игрой в течение нескольких сезонов. Он чем-то напоминает Джо Коула, но, думаю, со временем он станет для клуба таким же важным игроком, как был когда-то Азар. Я не хочу их сравнивать, так как это будет неправильно. Эден перешел из “Лилля” и ему понадобился год на адаптацию, но затем он взлетел на вершину. С Мудриком может быть так же", - приводит слова Хассельбайнка Metro.

Напомним, что 22-летний Мудрик перешел в “Челси” из “Шахтера” за 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов евро за счет бонусов. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2030 года.

Не пропустите: Защитник “Арсенала” Соареш переходит в другой клуб АПЛ.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:00 "Барселона" одержала тяжелую победу в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке английской лиги
Суперкубок УЕФА Новости футбола Вчера, 12:32 УЕФА перенес матч за Суперкубок из россии в другую страну
Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:27 "Тоттенхэм" купил голландского форварда
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен Новости футбола 24 янв 2023, 16:42 "Лацио" разгромил "Милан" в Серии А
"Аль-Наср" Новости футбола 24 янв 2023, 15:15 "Аль-Наср" Роналду сделал шикарное предложение ветерану "Реала"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:55 "Интер" может купить защитника ПСЖ Новости футбола Сегодня, 07:10 Зидан выбирает между тремя клубами Новости футбола Сегодня, 06:30 Соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилится опытным форвардом Новости футбола Сегодня, 05:55 Экс-форвард "Челси" высоко оценил перспективы Мудрика в АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:26 "Бавария" определилась с основным форвардом на следующий сезон Новости футбола Сегодня, 03:18 Хави высоко отозвался о вингере Дембеле Новости футбола Сегодня, 03:00 Защитник “Арсенала” Соареш переходит в другой клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 03:00 Феерии "РБ Лейпциг" и "Вольфсбурга", потеря "Баварии": результаты 17-го тура Бундеслиги Новости футбола Вчера, 17:15 Главные новости дня: 25 января Новости футбола Вчера, 17:00 "Барселона" одержала тяжелую победу в Кубке Испании
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аякс - Волендам прогноз и ставка на матч чемпионата Нидерландов 26 января 2023 года Футбол Сегодня Пасуш де Феррейра - Бенфика прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 26 января 2023 года Футбол 27 янв 2023 Болонья - Специя прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года Футбол 27 янв 2023 Лечче - Салернитана прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года