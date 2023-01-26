Экс-форвард "Челси" высоко оценил перспективы Мудрика в АПЛ

Бывший нападающий “Челси” Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением о переходе в лондонский клуб украинского полузащитника Михаила Мудрика.

“Арсенал” делал предложение по Мудрику, но когда вы пытаетесь кого-то купить, то клуб-продавец имеет право выставить свою цену. “Канониры” хотели купить Михаила, но не смогли выиграть конкуренцию за него у “Челси”.

Я уверен, что Мудрик будет радовать фанатов “Челси” своей игрой в течение нескольких сезонов. Он чем-то напоминает Джо Коула, но, думаю, со временем он станет для клуба таким же важным игроком, как был когда-то Азар. Я не хочу их сравнивать, так как это будет неправильно. Эден перешел из “Лилля” и ему понадобился год на адаптацию, но затем он взлетел на вершину. С Мудриком может быть так же", - приводит слова Хассельбайнка Metro.

Напомним, что 22-летний Мудрик перешел в “Челси” из “Шахтера” за 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов евро за счет бонусов. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2030 года.

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