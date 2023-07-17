"Челси" объявил о переходе бразильского таланта

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявил о переходе полузащитника бразильского “Сантоса” Анжело Боржеса.

Английский клуб заплатил за футболиста 15 миллионов евро. Бразилец заключил с “аристократами” долгосрочный контракт.

18-летний Анжело является воспитанником “Сантоса”. Всего он провел за бразильский клуб 129 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Сантоса” он доходил до финала Кубка Либертадорес в сезоне-2020/2021.

В борьбе за молодого таланта “Челси” опередил “Милан”, который также интересовался игроком.

Напомним, что в нынешнее летнее трансферное окно “Челси” купил нападающего “РБ Лейпциг” Кристофера Нкунку (60 миллионов евро) и нападающего “Вильярреала” Николаса Джексона (37 млн евро). При этом клуб покинули полузащитник Кай Хавертц (перешел в “Арсенал” за 70 миллионов евро), полузащитник Мэйсон Маунт ("Манчестер Юнайтед", 64,2 млн евро), полузащитник Матео Ковачич ("Манчестер Сити", 29,1 млн), защитник Калиду Кулибали ("Аль-Хилаль", 23 млн), вингер Кристиан Пулишич ("Милан", 20), вратарь Эдуар Менди ("Аль-Ахли", 18,5), полузащитник Рубен Лофтус-Чик ("Милан", 16), полузащитник Нголо Канте ("Аль-Иттихад, бесплатно), защитник Сесар Аспиликуэта ("Атлетико", бесплатно), защитник Абдул-Рахман Баба (ПАОК, бесплатно).