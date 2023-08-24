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Челси объявил о переходе 18-летнего бразильского таланта

Новости футбола Сегодня, 12:20
Челси объявил о переходе бразильского таланта Фото: сайт Челси/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего “Сантоса” Дейвида Вашингтона.

Английский клуб заплатил за футболиста 16 миллионов евро. Данная сумма может увечиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2030 года. В контракт включена опция о возможности продления соглашения еще на один год.

18-летний Вашингтон является воспитанником академии “Сантоса”. Он выступал за основную команду бразильского клуба с 2023 года. Всего он провел за “Сантос” 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. В составе молодежной команды клуба он становился чемпионом Лиги Паулиста (до 20 лет) в 2022 году.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб не сыграет в еврокубках в нынешнем сезоне. После двух туров этого сезона “Челси” набрал всего одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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