"Челси" не будет покупать российского футболиста

Официальный представитель "Челси" Тоби Крейг опроверг слухи о том, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.

По его словам, утверждения в заинтересованности в игроке сборной России являются неправдой, сообщает Sport24.

Ранее журналист Феликс Джонстон сообщил, что "Челси" продолжает интересоваться Захаряном, но сталкивается с трудностями при оформлении трансфера из-за санкций.

Интересно, что слухи о трансфере 20-летнего полузащитника в лондонский клуб уже ходили в прошлом году.