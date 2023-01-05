"Челси" купил французского таланта за 38 млн евро

Пресс-служба “Челси” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Монако” и сборной Франции Бенуа Бадиашиле.

Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2030 года.

21-летний Бадиашиле выступал за “Монако” 2018 года. Всего он провел за клуб 135 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. За сборную Франции сыграл два матча.

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