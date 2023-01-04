"Милан" готов заплатить 50 млн евро за бразильского форварда

“Милан” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Порту” Эванилсону, сообщает A Bola.

По сведениям источника, итальянский клуб может заплатить за футболиста 50 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро. Трансфер может состояться следующим летом.

В нынешнем сезоне 23-летний Эванилсон провел за “Порту” 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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