Главная Новости "Милан" готов заплатить 50 млн евро за бразильского форварда

"Милан" готов заплатить 50 млн евро за бразильского форварда

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Эванилсона/Автор неизвестен Фото: инстаграм Эванилсона/Автор неизвестен

“Милан” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Порту” Эванилсону, сообщает A Bola.

По сведениям источника, итальянский клуб может заплатить за футболиста 50 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро. Трансфер может состояться следующим летом.

В нынешнем сезоне 23-летний Эванилсон провел за “Порту” 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: ПСЖ определился с ценой на Неймара.

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:50 Главные новости дня: 4 января
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:35 "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:56 "Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:51 Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", поражение "Наполи": результаты 16-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:41 "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:56 "Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:50 Главные новости дня: 4 января Новости футбола Сегодня, 17:35 "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 16:56 "Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 16:51 Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", поражение "Наполи": результаты 16-го тура Серии А Новости футбола Сегодня, 16:41 "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне Новости футбола Сегодня, 16:30 "Милан" готов заплатить 50 млн евро за бразильского форварда Новости футбола Сегодня, 16:15 "Манчестер Юнайтед" хочет переманить форварда "Баварии" Новости футбола Сегодня, 15:56 "Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:56 "Севилья" одержала разгромную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ювентус" вырвал победу над аутсайдером Серии А
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 05 янв 2023 Челси - Манчестер Сити прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 5 января 2023 года Футбол 05 янв 2023 Санта-Клара - Брага прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 5 января 2023 года