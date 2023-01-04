ПСЖ определился с ценой на Неймара

“Пари Сен-Жермен” готов продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство французского клуба намерено уменьшить зарплатную ведомость. В связи с этим бразилец может быть продан за 100 миллионов евро. Проблемой является тот факт, что игрок не хочет покидать клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Озвучена зарплата Мудрика в "Арсенале".