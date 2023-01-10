"Челси" готов купить форварда сборной Франции

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркусу Тюраму, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Немцы готовы продать форварда за 10 миллионов евро, так как его контракт истекает спустя полгода. Ранее сообщалось, что французом также интересуются “Бавария” и “Интер”, но они хотят подписать его только следующим летом, когда он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 15 матчей в чемпионате Германии, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

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