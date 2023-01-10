В "Челси" определились с будущим Поттера после серии провальных матчей

Наставника “Челси” Грэма Поттера не будут увольнять с должности в ближайшее время.

По информации журналиста Бена Джейкобса, тренер получит еще больше ресурсов для улучшения результатов команды.

Интересно, что при подписании контракта с “Челси” Поттер потребовал гарантии того, что его не будут увольнять в первом же сезоне.

В то же время руководители клуба осознают, что в команде идет перестройка. Поттеру полностью доверяют и видят в нем идеальную кандидатуру для управления этим процессом.