"Челси" близок к покупке бразильского таланта

Полузащитник “Васко да Гама” Андрей Сантос перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 12,5 миллионов евро. В ближайшее время бразилец прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование.

18-летний Сантос выступает за “Васко да Гама” с 2021 года. Всего он провел за клуб 37 матчей и забил восемь голов.

Не пропустите: Стала известна дата дебюта Гакпо за "Ливерпуль".