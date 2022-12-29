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"Челси" близок к покупке бразильского таланта

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Андрея Сантоса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Андрея Сантоса/Автор неизвестен

Полузащитник “Васко да Гама” Андрей Сантос перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 12,5 миллионов евро. В ближайшее время бразилец прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование.

18-летний Сантос выступает за “Васко да Гама” с 2021 года. Всего он провел за клуб 37 матчей и забил восемь голов.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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