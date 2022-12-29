"Челси" близок к покупке бразильского таланта
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Андрея Сантоса/Автор неизвестен
Полузащитник “Васко да Гама” Андрей Сантос перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 12,5 миллионов евро. В ближайшее время бразилец прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование.
18-летний Сантос выступает за “Васко да Гама” с 2021 года. Всего он провел за клуб 37 матчей и забил восемь голов.
Не пропустите: Стала известна дата дебюта Гакпо за "Ливерпуль".
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:42 Главные новости дня: 29 декабря
Новости футбола Сегодня, 17:31 "Атлетико" уверенно победил аутсайдера Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 17:15 Сложная победа ПСЖ, феерия "Марселя", успех "Монако": результаты 16-го тура Лиги 1
Новости футбола Сегодня, 16:15 У Роналду нет предложений от клубов, участвующих в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 14:04 Пеле умер в возрасте 82 лет
Новости футбола Сегодня, 14:00 Роналду попал в топ-10 главных разочарований года
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:42 Главные новости дня: 29 декабря Новости футбола Сегодня, 17:31 "Атлетико" уверенно победил аутсайдера Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 17:15 Сложная победа ПСЖ, феерия "Марселя", успех "Монако": результаты 16-го тура Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 17:05 "Ланс" не смог обыграть "Ниццу" в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 17:01 "Марсель" уничтожил "Тулузу" в матче чемпионата Франции Новости футбола Сегодня, 16:42 "Тоттенхэм" предложил 15 млн евро за хавбека "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:30 "Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Наполи" Новости футбола Сегодня, 16:15 У Роналду нет предложений от клубов, участвующих в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:55 "Челси" близок к покупке бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 15:42 Анчелотти рассказал о планах "Реала" на зимнее трансферное окно
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 30 дек 2022 Сельта - Севилья прогноз и ставка на матч Примеры 30 декабря 2022 года Футбол 30 дек 2022 Вальядолид - Реал (Мадрид) прогноз и ставка на матч Примеры 30 декабря 2022 года