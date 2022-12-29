Стала известна дата возможного дебюта Гакпо за "Ливерпуль"

Стало известно, когда новичок “Ливерпуля” Коди Гакпо сможет дебютировать за новую команду.

Ожидается, что игрок сборной Нидерландов появится на поле 2 января в выездном матче с “Брентфордом”.

Дебют может не состояться, если у игрока возникнут проблемы с прохождением медосмотра, на который Гакпо прибыл в Англию.

Напомним, что “Ливерпуль” представил Гакпо в качестве своего игрока накануне.

За футболиста заплатят 50 миллионов евро с бонусами.