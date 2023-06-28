"Челси" близок к покупке 18-летнего бразильского таланта

Лондонский “Челси” ведет переговоры по трансферу вингера “Сантоса” Анжело Габриэла, сообщает журналист Вене Касагранде в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может купить футболиста за 15 миллионов евро. Детали личного контракта не разглашаются.

18-летний Анжело в нынешнем сезоне провел за “Сантос” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.