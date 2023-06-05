Бускетс назвал свои планы продолжения карьеры

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс сообщил, что его новый клуб будет не из Европы.

“Я пока еще ничего не решил. У меня есть три-четыре варианта, но пока ничего не решено. Я не хочу играть в Европе, так как для меня будет трудно играть против ”Барселоны". К тому же, я хочу пожить более спокойной жизнью. Думаю, все решится в течение 2-3 недель. Решение будет за мной и моей семьей", - приводит слова Бускетса The Guardian.

Контракт 34-летнего Бускетса с “Барселоной” истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.