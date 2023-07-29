Буффон все же заканчивает с футболом
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в ближайшее время объявит о завершении футбольной карьеры.
Как пишет испанское издание Relevo, легенда мирового футбола принял окончательное решение и переубедить его уже не получится.
Ранее в сети неоднократно появлялись слухи о том, что голкипером “Пармы” заинтересованы в саудовских клубах. Там опытному стражу ворот предлагали огромные деньги, хотя точные суммы озвучены не были.
Даже если эта информация и правдива, то сам итальянец не планирует продолжать играть в футбол, утверждает источник.
45-летний Буффон за свою многолетнюю карьеру сменил только три клуба. Он играл лишь за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ».
В общей сложности завоевать 29 трофеев, став десятикратным чемпионом Италии.
В составе сборной Италии легендарный голкипер становился чемпионом мира в 2006 году.
В прошлом сезоне Буффон провел 19 матчей за «Парму», в которых пропустил 24 гола. По итогам первенства в Серии Б родная команда итальянца так и не смогла пробиться в элитный дивизион.