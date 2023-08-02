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Буффон определился с тем, когда завершит карьеру

Новости футбола Сегодня, 08:00
Буффон определился с тем, когда завершит карьеру Фото: твиттер Пармы

Легенда мирового футбола Джанлуиджи Буффон, который в настоящее время играет за «Парму», подтвердил свое решение уйти из профессионального футбола.

Об этом 1 августа в социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По словам журналиста, 45-летний страж ворот официально объявит об уходе из большого спорта в ближайшие дни.

Напомним, что карьера Буффона длилась почти 30 лет. Свои первые шаги в футболе он делал в составе “Пармы”, за которую играл с 1955 по 2001 год.

После “Пармы” он перебрался в туринский “Ювентус”, в котором отыграл 17 лет. Следующим этапом его карьеры был французский ПСЖ, где он провел два сезона и снова вернулся в родную “Парму” в 2021 году.

За два сезона в “Парме” Буффону и ко так и не удалось добиться повышения в классе, хотя в минувшем сезоне команда пробилась в плей-офф за выход в Серию А.

В составе “Ювентуса” Джанлуиджи Буффон 10 раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз — национальный кубок и шесть раз — Суперкубок. В 2006 год вместе со сборной Италии он триумфовал на чемпионате мира.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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