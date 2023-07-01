Буффон может завершить карьеру или поехать играть в Саудовскую Аравию
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Пармы
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру футболиста.
Как пишет журналист Джанлука ди Марцио, 45-летний итальянец примет решение о своем будущем в ближайшее время.
Сейчас опытный футболист рассматривает три варианта: завершение профессиональной карьеры, продолжение выступлений за "Парму" или переезд в Саудовскую Аравию.
В прошлом сезоне Буффон провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола.
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