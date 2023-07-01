Буффон может завершить карьеру или поехать играть в Саудовскую Аравию

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру футболиста.

Как пишет журналист Джанлука ди Марцио, 45-летний итальянец примет решение о своем будущем в ближайшее время.

Сейчас опытный футболист рассматривает три варианта: завершение профессиональной карьеры, продолжение выступлений за "Парму" или переезд в Саудовскую Аравию.

В прошлом сезоне Буффон провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола.