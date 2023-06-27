Бразильский клуб продлил аренду полузащитника киевского "Динамо"

Пресс-служба “Ред Булл Брагантино” на официальном сайте объявила о продлении аренды полузащитника киевского “Динамо” Витиньо.

Новое соглашение между бразильским и украинским клубами будет действовать до лета 2024 года. По завершении договора аренды бразильцы смогут выкупить трансфер 24-летнего футболиста.

Витиньо перешел в "Динамо" летом 2021 года из “Атлетико Паранаэнсе”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за “Ред Булл Брагантино” 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.