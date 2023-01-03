Бразилец Халк определился с новым клубом

Полузащитник “Атлетико Минейро” Халк перейдет в “Адана Демирспор”, сообщает IHA.

По сведениям источника, футболист согласовал условия контракта с турецким клубом. Сумма трансфера не разглашается. Переход состоится в ближайшее время.

36-летний Халк выступает за “Атлетико Минейро” с 2021 года. Всего он провел за клуб 114 матчей во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 18 результативных передач.

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