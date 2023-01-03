В "МЮ" назвали позицию, которая нуждается в усилении

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал о том, на какую позицию клуб будет искать усиление зимой.

По словам тренера, сейчас есть проблема с позицией нападающего.

“Мы сильная команда, если все игроки в строю. У нас впереди много игр, я думаю, что есть потребность в нападающем. Нам нужен футболист, который окажет влияние, иначе вы просто прожигаете деньги”, - сказал он.

Напомним, что в данный момент “МЮ” занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. От лидера команда отстает на 13 баллов.