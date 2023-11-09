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Лига Европы. Ливерпуль сенсационно проигрывает Тулузе, Брайтон побеждает Аякс

Новости футбола Сегодня, 14:44
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Лига Европы. Ливерпуль сенсационно проигрывает Тулузе, Брайтон побеждает Аякс Лига Европы. Ливерпуль сенсационно проигрывает Тулузе, Брайтон побеждает Аякс

В четверг, 9 ноября, команды Английской Премьер Лиги провели свои матчи в Лиге Европы. Брайтон поехал на выезд к Аяксу, а Ливерпуль к Тулузе.

Аякс - Брайтон 0:2

У нидерландской команды сейчас очень большое количество проблем с которыми они пытаются спавиться. Брайтон решил воспользоваться этой ситуацией. На 15-й минуте матча Анчу Фати вывел английский коллектив вперед. До перерыва ни одна из команд больше не имела явных голевых моментов.

После перерыва Брайтон снова смог забить быстрый мяч. На 53-й минуте Симон Адингра удвоил преимущество команды Де Дзерби. После этого англичане отдали мяч Аяксу и обороняли результат. Нидерландская команда имела одну хорошую возможность, но нападающий попал в штангу, а добить никому не получилось.

Брайтон одерживает комфортную победу 2:0, набирает семь очков и возглавляет группу B. Аякс на последней строчке с двумя зачетными пунктами.

Тулуза - Ливерпуль 3:3

Ливерпуль был фаворитом матча и в таком стиле играл. Имея преимущество в первой половине. Однако голом отметилась именно Тулуза, забив на 36-й минуте. Сразу после перерыва французский коллектив удвоил преимущество стараниями Даллинги.

Ливерпуль вернулся в игру на 74-й минуте благодаря автоголу Кассереса. Однако спустя две минуты счет стал 3:1, гол забил Магри. На последних минутах команда Клоппа забила еще один гол, а на последних секундах забила в третий раз, но арбитр отменил гол из-за игры рукой.

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