"Брайтон" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Голландский вратарь “Андерлехта” Барт Вербрюгген перейдет в “Брайтон”, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, английский клуб подпишет футболиста в ближайшее время. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. В борьбе за игрока “чайки” опередили “Манчестер Юнайтед”, который также интересовался голкипером, но так и не сделал предложения по его трансферу.

В нынешнем сезоне 20-летний Вербрюгген провел за “Андерлехт” 37 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.