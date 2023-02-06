"Брайтон" назвал цену на чемпиона мира Мак Аллистера

“Брайтон” определился с ценой на аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера, который стал чемпионом мира в Катаре, сообщает All About Argentina.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 19 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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