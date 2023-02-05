Обамеянг решил покинуть "Челси"

Габонский нападающий “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист был крайне разгневан решением клуба исключить его из заявки на плей-офф Лиги чемпионов ради включения в нее зимних новичков.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за “Челси” 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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