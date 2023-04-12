"Брага" сделала супершаг к финалу Кубка Португалии

В матче ½ финала Кубка Португалии “Брага” на выезде разгромила “Насьональ” со счетом 5:0 и вышла в финал.

Победу клубу принесли дубли Уроша Рачича и Симона Банзы, а также гол Пицци.

Ответный матч “Брага” - “Насьональ” состоится 25 апреля.

“Насьональ” - “Брага” - 0:5 (0:2)

Голы: Рачич, 25 - 0:1, Пицци, 41 - 0:2, Рачич, 53 (с пенальти) - 0:3, Банза, 77 (с пенальти) - 0:4, Банза, 90+1 - 0:5

“Насьональ”: Лукас, Аурелиу, Клейтон, Виейра, Соуза, Миранда (Вити, 68), Жота, Данилович, Даниэл, Маседу, Дуду (Маракиш, 70).

“Брага”: Матеус, Гомес (Мендес, 46), Тормена, Оливейра, Борха, Каштру (Рачич, 21), Андре Орта (Горби, 59), Пицци, Рикарду Орта (Гомеш, 66), Медейруш (Джало, 46), Банза.

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