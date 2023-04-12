Главному тренеру ПСЖ грозит увольнение за расизм

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье может быть отправлен в отставку из-за расистского высказывания, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Гальтье в то время, когда тренировал “Ниццу”, в разговоре со спортивным директором сказал, что “в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман”. В связи с этим в парижском клубе провоится проверка. Если информация подтвердится, то тренер будет уволен..

Ранее сообщалось, что Гальтье, скорее всего, будет отправлен в отставку по окончании сезона из-за неудачных выступлений команды. Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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