"Челси" провел переговоры с бывшим главным тренером ПСЖ

Лондонский “Челси” проявляет интерес к известному тренеру Маурисио Почеттино, сообщает журналист Саймон Филлипс в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба провело предварительные переговоры с аргентинским специалистом. Почеттино может возглавить “аристократов” ближайшим летом.

Напомним, что ранее “Челси” уволил с поста главного тренера Грэма Поттера и назначал в качестве временного наставника Фрэнка Лэмпарда.

51-летний Почеттино ранее тренировал “Эспаньол”, “Саутгемптон”, “Тоттенхэм” и “Пари Сен-Жермен”.

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