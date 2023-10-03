Брага на последней минуте забила победный гол Униону, победа Реал Сосьедада над Зальцбургом

Завершились два матча первого слота вторника во втором туре Лиги чемпионов.

Голы Оярсабаля и Браиса Мендеса принесли «Реал Сосьедаду» победу над «Зальцбургом» на выезде. Команда из Страны Басков вышла на первое место в этой группе с 4 очками. У «Зальцбурга» осталось три очка. Также в этой группе есть «Интер» (одно очков) и «Бенфика» (ноль очков).

Максимально драматичным получился матч в Берлине. После дубля Бекера Унион повел со счетом 2:0 в игре с Брагой. Однако португальцы совершили камбэк и увезли из Берлина три очка. На четвертой компенсированной минуте решающий гол забил Андре Каштру. «Брага» догнала «Наполи» и «Реал», у которых тоже по три очка. «Унион» проиграл оба матча, причем пропускал на последней минуте решающие голы.

Лига чемпионов

2-й тур

«Зальцбург» - «Реал Сосьедад» - 0:2

Голы: Оярсабаль, 7 (0:1), Браис Мендес, 27 (0:2).

«Унион» Берлин - «Брага» - 2:3

Голы: Бекер, 30 (1:0), Бекер, 37 (2:0), Ньякате, 41 (2:1), Брума, 51 (2:2), Андре Каштру, 90+4 (2:3).