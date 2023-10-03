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Брага на последней минуте забила победный гол Униону, победа Реал Сосьедада над Зальцбургом

Новости футбола Сегодня, 14:45
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Брага на последней минуте забила победный гол Униону, победа Реал Сосьедада над Зальцбургом Брага на последней минуте забила победный гол Униону, победа Реал Сосьедада над Зальцбургом

Завершились два матча первого слота вторника во втором туре Лиги чемпионов.

Голы Оярсабаля и Браиса Мендеса принесли «Реал Сосьедаду» победу над «Зальцбургом» на выезде. Команда из Страны Басков вышла на первое место в этой группе с 4 очками. У «Зальцбурга» осталось три очка. Также в этой группе есть «Интер» (одно очков) и «Бенфика» (ноль очков).

Максимально драматичным получился матч в Берлине. После дубля Бекера Унион повел со счетом 2:0 в игре с Брагой. Однако португальцы совершили камбэк и увезли из Берлина три очка. На четвертой компенсированной минуте решающий гол забил Андре Каштру. «Брага» догнала «Наполи» и «Реал», у которых тоже по три очка. «Унион» проиграл оба матча, причем пропускал на последней минуте решающие голы.

Лига чемпионов

2-й тур

«Зальцбург» - «Реал Сосьедад» - 0:2

Голы: Оярсабаль, 7 (0:1), Браис Мендес, 27 (0:2).

«Унион» Берлин - «Брага» - 2:3

Голы: Бекер, 30 (1:0), Бекер, 37 (2:0), Ньякате, 41 (2:1), Брума, 51 (2:2), Андре Каштру, 90+4 (2:3).

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