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Боруссия одержала победу на выезде против Хоффенхайма

Новости футбола Сегодня, 16:34
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Боруссия одержала победу на выезде против Хоффенхайма Боруссия одержала победу на выезде против Хоффенхайма

В шестом туре Бундеслиги "Боруссия Дортмунд" отправилась в гости к "Хоффенхайму". Несмотря на неустойчивый старт, "Желто-черные" считались фаворитами.

Первый гол в матче и первый гол за "Боруссию Дортмунд" в Бундеслиге был забит Фюлькругом на 18-й минуте. Однако всего через несколько минут Андрей Крамарич сравнял счет, реализовав пенальти. Казалось, что команды уйдут на перерыв в ничью, но в добавленное время первого тайма Марко Ройс снова вывел "Дортмунд" вперед.

В середине второго тайма "Боруссия Дортмунд" осталась вдесятером, так как Бенсабаини получил вторую желтую карточку. Тем не менее, "Хоффенхайм" не смог воспользоваться численным преимуществом. Более того, в последние минуты матча Раэрсон установил окончательный счет - 3:1.

Бундеслига. Шестой тур

Хоффенхайм 1 - 3 Боруссия Дортмунд
Голы: 0-1 - 18' Фюлькруг, 1-1 - 25' Крамарич, 1-2 - 45+5' Ройс, 1-3 - 90+5' Раэрсон

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