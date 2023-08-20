Борнмут объявил о переходе американца, которым интересовался Челси

Пресс-служба “Борнмута" на официально сайте объявила о переходе полузащитника “Лидс Юнайтед” и сборной Соединенных Штатов Америки Тайлера Адамса.

Сумма трансфера не разглашается, но, по данным The Athletic, она составила 27 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Адамс подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В борьбе за американца “Борнмут” опередил лондонский “Челси”.

24-летний игрок Адамс выступал за “Лидс Юнайтед” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из немецкого “РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Всего он провел за “павлинов” 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее он также играл за “Нью-Йорк Ред Буллз”.

Адамс с 2017 года играет за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду 36 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил шесть желтых карточек. В составе сборной США Адамс стал победителем Лиги наций КОНКАКАФ.