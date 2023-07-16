"Борнмут" может перехватить трансферную цель "Лацио"

“Борнмут”, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, проявляет интерес к левому защитнику АЗ Алкмар и сборной Венгрии Милошу Керкезу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Голландский клуб оценивает игрока примерно в 20 миллионов евро. Стоит отметить, что игроком также интересуется “Лацио”. Керкез уже успел согласовать условия личного контракта и с “Борнмутом”, и с “Лацио”.

Стоит отметить, что футболист также может сыграть и на позиции левого полузащитника.

20-летний Керкез выступает за АЗ Алкмар с января 2022 года. Он перешел в голландский клуб из “Милана”. Сумма трансфера составила 1,18 миллиона евро. Всего он провел за клуб из Алкмара 57 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Керкез с 2022 года играет за сборную Венгрии. Всего он провел за венгерскую национальную команду восемь матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.