Боксер Усик оценил свои шансы вернуться в футбол

Чемпион мира в супертяжелом весе украинцец Александр Усик рассказал, что он вновь хотел бы сыграть за футбольный клуб “Полесье”.

“Я обсуждаю это со своей командой, но команда не очень этому рада. Впереди у меня серьезный бой, поэтому риск игры в футбол этого не оправдывает. Мне нужно готовиться к бою. Но желание поиграть в футбол у меня есть. Поэтому матчи за ”Полесье" еще будут, все возможно", - сказал Усик в интервью на своем YouTube-канале.

Напомним, что Усик ведет переговоры о проведении боя с британцем Тайсоном Фьюри, который также является чемпионом мира. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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