На Месси напрыгнул болельщик после матча Лиги чемпионов (фото)

На форварда ПСЖ Лионеля Месси набросился болельщик после финального свитка в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией” (0:2).

Как пишут СМИ, хулигана сразу оттащили от футболиста сотрудники охраны мюнхенского стадиона.

Отмечается, что Месси не пострадал.

Напомним, что в первой игре парижане уступили 0:1 и таким образом покинули Лигу чемпионов.