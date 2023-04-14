Бывший полузащитник "Барселоны" начал тренерскую карьеру
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Арды Турана/Автор неизвестен
Бывший полузащитник сборной Турции Ардан Туран начал тренерскую карьеру, сообщает Football Espana.
По сведениям источника, турецкий специалист возглавил клуб второго турецкого дивизона “Эюпспор”. Первый матч под его руководством клуб проведет 16 апреля против “Гезтепе”. В настоящее время “Эюпспор” занимает третье место в турнирной таблице и претендует на повышение в классе.
36-летний Туран в бытность футболистом выступал за “Галатасарай”, “Манисапспор”, “Атлетико”, “Барселону”, “Истанбул Башакшехир” и вновь “Галатасарай”. За сборную Турции сыграл 100 матчей и забил 17 мячей.
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