"Барселона" подписала лидера "Манчестер Сити"

Хавбек “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган перешел в “Барселону”.

Об этом сообщил журналист Culemanía Виктор Мало.

Теперь в планах каталонского клуба укрепить атаку. В числе кандидатов - вингер “Атлетико” Янник Феррейра Карраско.

Напомним, что контракт Гюндогана с “Манчестер Сити” истекает в конце текущего сезона.

На счету немецкого футболиста 26 матчей в АПЛ, в которых он забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.