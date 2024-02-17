Бывший игрок Барселоны раздумывает над завершением карьеры

Защитник Лилля, Самуэль Умтити, выбыл из-за травмы колена на оставшуюся часть текущего сезона. По информации издания AS, наставник «догов» Паулу Фонсека подтвердил необходимость операции для игрока, что лишит его возможности помочь команде до конца сезона.

Интересно, что уже не первая серьезная травма для Умтити, и он задумывается о возможном завершении своей игровой карьеры. Француз провел 13 матчей в этом сезоне, но не отличился результативными действиями. До присоединения к Лиллю он выступал за Лион, Барселону и Лечче, пропустив из-за травм 159 матчей.

Отметим, что Умтити всего 30 лет, а его стоимость по оценкам авторитетного портала Трансфермаркт составляет 3 миллиона евро.

Его Лилль на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 35 очков после 21-го тура.