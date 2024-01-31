Бывший форвард Милана вернулся в Серию А. Он поможет новой команде бороться за выживание

Сенегальский форвард М'Байе Ньянг вернулся в чемпионат Италии. 29-летний футболист подписал контракт с Эмполи до конца текущего сезона с возможностью продления при выполнении определенных условий.

По информации СМИ, трансфер обошелся Эмполи в 250 тысяч евро.

Ньянг является воспитанником французского Канна. В 2012 году футболиста приобрел Милан за 3,30 миллиона евро.

Период пребывания игрока в Милане не назовешь очень успешным. Нападающий ездил по различным арендам, окончательно покинув клуб в 2018 году. Тем не менее форвард сыграл 79 матчей в красно-черной футболке, забив 12 голов.

В 2018 году контракт футболиста за 12 миллионов евро выкупил Торино. В дальнейшем сенегалец сменил еще ряд клубов, успев поиграть даже в Саудовской Аравии. Последней командой Мбайе был турецкий Адана Демиспор, за который он выступал с августа. В составе турецкой команды Ньянг забил восемь голов в 20 матчах.

Эмполи ведет борьбу за выживание в Серии А. Команда занимает 19-е место в таблице, отставая от спасительной зоны на одно очко.