"Бетис" победил клуб из Барселоны в Ла Лиге

В матче 29-го тура чемпионата Испании севильский “Бетис” на своем поле обыграл барселонский “Эспаньол" со счетом 3:1.

Победу севильскому клубу принесли голу Айосе Переса, Хуана Миранды и Вильяма Карвалью. У гостей отличился Сесар Монтес.

“Бетис”, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 27 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Бетис” – “Эспаньол” - 3:1 (2:0)

Голы: Перес, 27 - 1:0, Миранда, 34 - 2:0, Монтес, 48 - 2:1, Карвалью, 69 - 3:1

“Бетис”: Руй Силва, Монтойя, Эдгар Гонсалес, Луис Фелипе, Миранда, Гуардадо (Акуоку, 89), Вильям Карвалью (Хоакин, 81), Родригес, Перес (Виллиан Жозе, 90), Луис Энрике, Иглесиас (Родри, 63).

“Эспаньол”: Пачеко, Санчес (Пьер-Габриэль, 79), Серджи Гомес, Монтес, Кабрера, Дардер (Дани Гомес, 79), Меламед (Денис Суарес, 59), Винисиус Коста (Баре, 79), Пуадо (Педроса, 68), Хоселу, Брэйтуэйт.

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