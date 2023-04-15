“Заря” – “Днепр-1” - 2:1 (видеообзор)

В матче 21-го тура чемпионата Украины луганская “Заря” на своем поле обыграла “Днепр-1” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Назария Русина и Эдуардо Герреро. У гостей отличился Артем Довбик.

“Заря”, набрав 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Днепр-1” с 45 очками остался на второй позиции.

“Заря” – “Днепр-1” - 2:1 (0:0)

Голы: Русин, 54 - 1:0, Герреро, 58 – 2:0, Довбик, 90+3 - 2:1

“Заря”: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов (Дришлюк, 78), Бражко – Антюх (Хахлев, 66), Булеца (Вантух, 84), Русин (Мишнев. 84) – Герреро (Полегенько, 78).

“Днепр-1”: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 44), Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Хайнер, 18) – Бабенко – Бланко, Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.

Видеообзор матча

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