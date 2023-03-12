"Бенфика" разгромила аутсайдера чемпионата Португалии
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде разгромила “Маритиму” со счетом 3:0.
Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Давида Нереса и гол Жоау Нереса.
“Бенфика”, набрав 65 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Маритиму” с 16 очками остался на 16-й позиции в зоне вылета.
“Маритиму” - “Бенфика” - 0:3 (0:1)
Голы: Нерес, 45+2 - 0:1, Мариу, 50 - 0:2, Нерес, 57 - 0:3
“Бенфика”: Влаходимос, Бах, Отаменди, Силва, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Мариу (Муса, 82), Нерес (Невеш, 81), Эурснес, Рамуш.
Не пропустите: “Днепр-1” – “Динамо” – 0:1 (видеообзор).
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:58 "Барселона" одержала тяжелую победу в Бильбао
Новости футбола Сегодня, 17:38 "Ювентус" одержал результативную победу в Серии А
Новости футбола Сегодня, 15:28 "Рома" Моуринью дома проиграла середняку Серии А
Новости футбола Сегодня, 11:53 "Арсенал" крупно победил в лондонском дерби
Новости футбола Сегодня, 11:15 "Шахтер" одержал крупную победу в чемпионате Украины
Новости футбола Вчера, 17:06 ПСЖ на 90-й минуте вырвал победу в матче Лиги 1
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:16 Главные новости дня: 12 марта Новости футбола Сегодня, 17:58 "Барселона" одержала тяжелую победу в Бильбао Новости футбола Сегодня, 17:45 "Марсель" упустил победу в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 17:40 Украинский футболист умер в возрасте 40 лет Новости футбола Сегодня, 17:38 "Ювентус" одержал результативную победу в Серии А Новости футбола Сегодня, 17:20 “Кривбасс” - “Шахтер” - 0:3 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 16:55 "Бенфика" разгромила аутсайдера чемпионата Португалии Новости футбола Сегодня, 16:42 "Севилья" обыграла аутсайдера Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:30 ПСВ разгромил аутсайдера чемпионата Нидерландов Новости футбола Сегодня, 16:15 "Байер" в результативном матче победил "Вердер"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 13 мар 2023 Прогноз на матч Милан - Салернитана 13 марта 2023 года Футбол 13 мар 2023 Прогноз на матч Жирона - Атлетико 13 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - РБ Лейпциг 14 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Порту - Интер 14 марта 2023 года