"Бенфика" разгромила аутсайдера чемпионата Португалии

В матче 24-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде разгромила “Маритиму” со счетом 3:0.

Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Давида Нереса и гол Жоау Нереса.

“Бенфика”, набрав 65 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Маритиму” с 16 очками остался на 16-й позиции в зоне вылета.

“Маритиму” - “Бенфика” - 0:3 (0:1)

Голы: Нерес, 45+2 - 0:1, Мариу, 50 - 0:2, Нерес, 57 - 0:3

“Бенфика”: Влаходимос, Бах, Отаменди, Силва, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Мариу (Муса, 82), Нерес (Невеш, 81), Эурснес, Рамуш.

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