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"Динамо" Киев обыграло лидера чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 11:11
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на выезде обыграло “Днепр-1” со счетом 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма забил Виталий Буяльский.

“Динамо”, набрав 33 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Днепр-1” с 39 очками опустился на вторую позицию.

“Днепр-1” – “Динамо” – 0:1 (0:1)
Гол: Буяльский, 41 - 0:1

“Днепр-1”: Рыбак, Каплиенко (Амаш, 63), Адамюк, Сваток, Хайнер (Е.Пасич, 46), Пеглоу, Бабенко (Танчик, 82), Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Подлепенец, 19), Довбик.

“Динамо”: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито (Царенко, 58), Буяльский (Гармаш, 88), Кабаев (Н.Волошин, 88), Ванат (Рамирес, 73).

Удаление: Буяльский (после окончания матча).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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