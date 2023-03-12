Тренер "Челси" оценил игру украинца Мудрика

Главный тренер “Челси” Грэм Поттер высказался об игре украинского вингера Михаила Мудрика.

Во вчерашнем матче с “Лестером” (3:1) украинец отметился результативной передачей.

"Это молодой игрок, у которого не так много опыта, но всё впереди. С каждой игрой он будет только двигаться вперед.

Мне нравится его отношение к делу, оно просто фантастическое, он хочет работать на команду. Я рад, что он отдал голевую передачу и помог нам одержать победу", - сказал Поттер.