"Бенфика" одержала разгромную победу в Примейре

В матче 32-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде разгромила “Портимоненсе” со счетом 5:1.

Победу лиссабонскому клубу принесли дубли Петара Мусы, голы Алехандро Гримальдо и Гонсалу Рамуша, а также автогол Филипе Релваса. У хозяев отличился Педро Энрике.

“Бенфика”, набрав 83 очка, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Портимоненсе” с 34 очками остался на 13-й позиции.

“Портимоненсе” - “Бенфика” - 1:5 (1:3)

Голы: Гримальдо, 4 - 0:1, Релвас, 28 (автогол) - 0:2, Энрике, 37 - 1:2, Рамуш, 45 - 1:3, Муса, 87 - 1:4, Муса, 89 - 1:5

“Бенфика”: Влаходимос, Гримальдо, Морато, Антониу Силва, Рафаэл Силва (Бах, 90), Мариу, Нерес (Гедеш, 86), Шикинью (Флорентину, 46), Невеш, Эурснес (Тенгстедт, 90), Рамуш (Муса, 86).

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