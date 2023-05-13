Главная Новости "Бенфика" одержала разгромную победу в Примейре

"Бенфика" одержала разгромную победу в Примейре

Новости футбола Сегодня, 16:48
"Бенфика" одержала разгромную победу в Примейре Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде разгромила “Портимоненсе” со счетом 5:1.

Победу лиссабонскому клубу принесли дубли Петара Мусы, голы Алехандро Гримальдо и Гонсалу Рамуша, а также автогол Филипе Релваса. У хозяев отличился Педро Энрике.

“Бенфика”, набрав 83 очка, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Портимоненсе” с 34 очками остался на 13-й позиции.

“Портимоненсе” - “Бенфика” - 1:5 (1:3)
Голы: Гримальдо, 4 - 0:1, Релвас, 28 (автогол) - 0:2, Энрике, 37 - 1:2, Рамуш, 45 - 1:3, Муса, 87 - 1:4, Муса, 89 - 1:5

“Бенфика”: Влаходимос, Гримальдо, Морато, Антониу Силва, Рафаэл Силва (Бах, 90), Мариу, Нерес (Гедеш, 86), Шикинью (Флорентину, 46), Невеш, Эурснес (Тенгстедт, 90), Рамуш (Муса, 86).

Не пропустите: "Шахтер" одержал важную победу в чемпионате Украины.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бенфика Портимоненсе Примейра-лига Португалия
Популярные новости
"Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге
ПСЖ одержал разгромную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1
"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:38 "Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги
"Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:23 "Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ
"Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 "Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ
"Челси" согласился продать звездного хорвата Новости футбола Сегодня, 06:00 "Челси" согласился продать звездного хорвата
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 16:48 "Бенфика" одержала разгромную победу в Примейре Новости футбола Сегодня, 16:42 "Интер" с хоккейным счетом победил "Сассуоло" в Серии А Новости футбола Сегодня, 16:36 "Вильярреал" одержал разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 15:56 "Милан" проиграл аутсайдеру Серии А Новости футбола Сегодня, 15:52 “Ингулец” - “Шахтер” - 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 15:49 "Унион" с хоккейным счетом победил конкурента за Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:43 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 15:38 "Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Сельта - Валенсия 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Эльче - Атлетико 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Севилья 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Эспаньол - Барселона 14 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Сампдория - Эмполи 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Бетис - Райо Вальекано 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Лестер - Ливерпуль 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Эшторил-Прая - Арока 15 мая 2023 года