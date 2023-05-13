“Ингулец” - “Шахтер” - 0:2 (видеообзор)

В матче 26-го тура чемпионата Украины “Шахтер” на выезде обыграл “Ингулец” со счетом 2:0.

Победу “горнякам” принесли гол Ефима Конопли и автогол Виталия Павлова.

“Шахтер”, набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ингулец” с 27 очками остался на 11-й позиции.

“Ингулец” - “Шахтер” - 0:2 (0:0)

Голы: Конопля, 51 - 0:1, Павлов, 84 (автогол) - 0:2

“Ингулец”: Паламарчук - Сидоренко (Билык, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков - Коробенко - Головкин (Козак, 68), Осипенко (Мельничук, 46), Запорожец, Козыренко (Д. Кравчук, 86) - Ситало (Марусич, 68).

“Шахтер”: Трубин - Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко - Степаненко - Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Тотовицкий, 73) - Келси (Сикан, 60).

Видеообзор

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