"Бенфика" может купить защитника сборной Бразилии

Лиссабонская “Бенфика” проявляет интерес к защитнику мадридского “Атлетико” и сборной Бразилии Ренана Лоди, сообщает Relevo.

По сведениям источника, португальский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Матрасники” могут согласиться продать бразильца, так как у него плохие отношения с главным тренером Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне 25-летний Лоди выступает за “Ноттингем Форест” на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2026 года.