Бельгиец Наингголан жестко раскритиковал свой бывший клуб

Бельгийский полузащитник СПАЛа Раджа Наингголан подверг критике свой бывший клуб “Антверпен”.

“В ”Антверпене" ко мне относились, как к паразиту и куску дерьма. Когда в клуб пришел Овермарс, он попытался вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился пойти против президента. Находясь в дубле, я всячески помогал молодым футболистам. Я был во многих клубах, но нигде ко мне так не относились. Я не могу даже зайти на тренировочную базу через главный вход.

Я вернулся в Бельгию ради моих дочерей. Если бы я оставался в другой стране, то мог бы видеться с ними только во время отпуска. Поэтому я хотел остаться в “Антверпене”. Но президент клуба выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу. Я играл за СПАЛ за копейки, но с удовольствием", - приводит слова Наингголана AS.

34-летний Наингголан перешел в СПАЛ в январе 2023 года на правах свободного агента. Ранее он также играл за “Пьяченцу”, “Кальяри”, “Рому", “Интер” и вновь “Кальяри”.

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