Главная Новости "Ганновер" разорвет контракт с футболистом, который играл в бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022

"Ганновер" разорвет контракт с футболистом, который играл в бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: твиттер ЧМ-2022/Автор неизвестен Фото: твиттер ЧМ-2022/Автор неизвестен

В “Ганновере” приняли решение расстаться с камерунским защитником команды Гаэлем Ондуа.

Как пишет источник, это случилось после того, как африканский футболист, имеющий российский паспорт, пожаловался на клуб.

В своем заявлении он сказал, что его не выпускают на поле из-за того, что на ЧМ-2022 он играл в бутсах с российским флагом.

Немецкий клуб в случае досрочного разрыва контракта заплатит Ондуа 200 тыс евро.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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