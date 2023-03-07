"Ганновер" разорвет контракт с футболистом, который играл в бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: твиттер ЧМ-2022/Автор неизвестен
В “Ганновере” приняли решение расстаться с камерунским защитником команды Гаэлем Ондуа.
Как пишет источник, это случилось после того, как африканский футболист, имеющий российский паспорт, пожаловался на клуб.
В своем заявлении он сказал, что его не выпускают на поле из-за того, что на ЧМ-2022 он играл в бутсах с российским флагом.
Немецкий клуб в случае досрочного разрыва контракта заплатит Ондуа 200 тыс евро.
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