"Ганновер" разорвет контракт с футболистом, который играл в бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022

В “Ганновере” приняли решение расстаться с камерунским защитником команды Гаэлем Ондуа.

Как пишет источник, это случилось после того, как африканский футболист, имеющий российский паспорт, пожаловался на клуб.

В своем заявлении он сказал, что его не выпускают на поле из-за того, что на ЧМ-2022 он играл в бутсах с российским флагом.

Немецкий клуб в случае досрочного разрыва контракта заплатит Ондуа 200 тыс евро.